عراقجي يلتقي وزير الخارجية الاسباني في لشبونة

وافادت ارنا، بأن اللقاء بين وزيري الخارجية الايراني والاسباني، اليوم، عقد على هامش الاجتماع الـ 10 لمنتدى تحالف الحضارات الاممي المقام بمدينة لشبونة البرتغالية.
انتهى ** ح ع
طهران / 26 تشرين الثاني / نوفمبر / إرنا - التقى وزير الخارجية الايراني "سيد عباس عراقجي"، اليوم الثلاثاء في لشبونة البرتقالية، مع نظيره الاسباني "خوسيه مانويل الباريس".
وافادت ارنا، بأن اللقاء بين وزيري الخارجية الايراني والاسباني، اليوم، عقد على هامش الاجتماع الـ 10 لمنتدى تحالف الحضارات الاممي المقام بمدينة لشبونة البرتغالية.
انتهى ** ح ع
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