عراقجي يلتقي وزير الخارجية الاسباني في لشبونة

وافادت ارنا، بأن اللقاء بين وزيري الخارجية الايراني والاسباني، اليوم، عقد على هامش الاجتماع الـ 10 لمنتدى تحالف الحضارات الاممي المقام بمدينة لشبونة البرتغالية.

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