٢٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:٠٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85671913
T T
٠ Persons

سمات

عراقجي يلتقي وزير الخارجية الاسباني في لشبونة

٢٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:٠٤ م
رمز الخبر: 85671913
عراقجي يلتقي وزير الخارجية الاسباني في لشبونة

طهران / 26 تشرين الثاني / نوفمبر / إرنا - التقى وزير الخارجية الايراني "سيد عباس عراقجي"، اليوم الثلاثاء في لشبونة البرتقالية، مع نظيره الاسباني "خوسيه مانويل الباريس".

وافادت ارنا، بأن اللقاء بين وزيري الخارجية الايراني والاسباني، اليوم، عقد على هامش الاجتماع الـ 10 لمنتدى تحالف الحضارات الاممي المقام بمدينة لشبونة البرتغالية.

انتهى ** ح ع

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .