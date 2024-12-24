قاليباف : التوصل الى عالم بعيد عن العنف يستدعي تشاورا وثيقا بين البرلمانات

جاء ذلك في برقيات تهنئة بعث بها رئيس البرلمان الايراني، الى نظرائه لدى البلدان المسيحية، اليوم الثلاثاء، وعشية ذكرى مولد السيد المسيح (عليه السلام).

وهنأ قاليباف عبر برقيات التهنئة الى نظرائه في البرلمانات المسيحية، لمناسبة ذكرى مولد السيد المسيح (ع) وراس السنة الميلادية 2025.

واضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي : لا شك ان عودة الانسانية الى التعاليم المباركة التي دعا اليها انبياء الله العظماء، وتعزيز روح المودة والتعايش بين الشعوب، من شأنه ان يقدم السلام والهدوء الى الناس في انحاء البسيطة، ويزيل من الوجود العناصر التي تهدد الامن في المجتمعات الانسانية ولاسيما الظلم والحروب والتمييز.

وتابع قاليباف : انني على يقين بان التوصل الى عالم بعيد عن العنف والتطرف، اذ يستدعي بذل الجهود من قبل الحكومات، فهو بحاجة الى اجراء مشاورات ومحادثات برلمانية وثيقة، بهدف توفير اجواء بناءة وسلسة من التعامل بين البلدان؛ وفي السياق ذاته يؤكد مجلس الشورى الاسلامي (الايراني) على استعداده لتطوير وتوسع التعاون بين البرلمانات.

كما تطلع رئيس البرلمان الايراني، بان يتخد المجتمع الدولي مع بداية العام الميلادي الجديد، اجراءات عاجلة لوقف آلة قتل الكيان الصهيوني في غزة ولبنان وسوريا، و"ان نستطيع بفضل تعاليم الانبياء ولاسيما السيد المسيح (ع) التي تنادي بالمحبة والرحمة، التفوق على التحديات المقبلة، ونقطع اشواطا مؤثرة باتجاه رقي ونمو شعوبنا وارساء الامن والاستقرار على صعيد العالم".

وفي الختام، خاطب قاليباف رؤساء البرلمانات الاسلامية بالقول : ادعو الله تعالى، ان يمن بالسلامة والموفقية عليكم، وعلى شعوبكم بالسعادة والرقي، وينعم بالسلام والاستقرار على العالم اجمع.

انتهى ** ح ع