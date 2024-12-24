ميقاتي يطالب بوقف الخروقات الإسرائيلية والانسحاب الفوري من المناطق الحدودية

جاء ذلك خلال اجتماع ميقاتي، اليوم الثلاثاء، مع قائد الجيش اللبناني واللجنة التقنية لمراقبة وقف إطلاق النار.

كما طالب رئيس الوزراء اللبناني، لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بالضغط على الكيان الصهيوني، لتنفيذ الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروقات.

وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، في وقت سابق من اليوم، تقدمها بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي تتضمّن احتجاجًا شديدًا على الخروقات المتكرّرة الّتي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.

ويواصل جيش الاحتلال، خروقاته بشكل يومي، لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ.

انتهى ** ح ع

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وكالات انباء لبنانية