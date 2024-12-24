٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٣٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85699811
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ميقاتي يطالب بوقف الخروقات الإسرائيلية والانسحاب الفوري من المناطق الحدودية

٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٣٦ م
رمز الخبر: 85699811
ميقاتي يطالب بوقف الخروقات الإسرائيلية والانسحاب الفوري من المناطق الحدودية

طهران / 24 كانون الأول/ ديسمبر/ إرنا - طالب رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي"، بوقف الخروقات الإسرائيلية والانسحاب الفوري من المناطق الحدودية.

جاء ذلك خلال اجتماع ميقاتي، اليوم الثلاثاء، مع قائد الجيش اللبناني واللجنة التقنية لمراقبة وقف إطلاق النار.

كما طالب رئيس الوزراء اللبناني، لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بالضغط على الكيان الصهيوني، لتنفيذ الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروقات.

وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، في وقت سابق من اليوم، تقدمها بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي تتضمّن احتجاجًا شديدًا على الخروقات المتكرّرة الّتي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.

ويواصل جيش الاحتلال، خروقاته بشكل يومي، لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ.

انتهى ** ح ع 

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وكالات انباء لبنانية 

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