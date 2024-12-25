السعودية حريصة على التعاون مع ايران في استضافة كأس العالم 2034

وقال وزير الرياضة والشباب الايراني في اللقاء، اننا جاهزون بالكامل للتعاون مع المملكة العربية السعودية موضحا ان ذلك يحظى بتاكيد رئيس الجمهورية.

واضاف ان احدى مهام عمله هي توسيع التواصل مع السعودية في مجالي الرياضة والشباب.

وفي معرض اشارته الى استضافة السعودية لمسابقات البلدان الاسلامية في العام المقبل قائلا اننا سنشارك بقوة في هذه المسابقات، ببعثة رياضية كبيرة.

ودعا وزير الرياضة، السفير السعودي لتبليغ تحياته لوزير الرياضة السعودي الذي هو شاب ورياضي معربا عن امله بان يستضيف الوزير السعودي في طهران قريبا وقبل مسابقات الدول الاسلامية. معربا عن امله بالمضي قدما في توسيع العلاقات بين البلدين في مجال الرياضة والشباب.

وهنأ وزير الرياضة والشباب، العربية السعودية بوصفها بلدا اسلاميا باستضافة كاس العام لعام 2034 قائلا اننا حريصون على ان يكون هناك لقاء ودي بين منتخبي البلدين.

اما السفير السعودي، عبد الله بن سعود العنزي فقد اكد وجود تواصل بين رياضة البلدين لا سيما كرة القدم ما يسهم في تمتين العلاقات مؤكدا ان تطوير العلاقات مهم بالنسبة للعربية السعودية.

وبلغ تحيات وزير الرياضة السعودي لنظيره الايراني معربا عن الامل باقامة تعاون في مجال الفتيات والفتيان الشبان. موضحا ان الشباب يشكلون قسما كبيرا من السكان في السعودية وايران، وان مسالة الشباب مهمة في توسيع العلاقات بين البلدين. ان السياسة العامة في السعودية تتمثل في توسيع العلاقات لا سيما في مجال الرياضة والشباب.

واشار العنزي الى نجاح السعودية في استضافة كاس العام 2034 قائلا ان ايران ستكون واحدا من اهم البلدان المشاركة في هذه المسابقات، وحريصون على اجراء محادثات على مستويات عليا من اجل التعاون المشترك قبل اقامة كاس العالم.