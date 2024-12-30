٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٥٥ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85705403
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بمناسبة ميلاد السيد المسيح (ع)؛

رئيس السلطة القضائية يوعز بمنح السجناء المسيحيين إجازة لفترة 5 أيام

٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٥٥ م
رمز الخبر: 85705403
رئيس السلطة القضائية يوعز بمنح السجناء المسيحيين إجازة لفترة 5 أيام

طهران / 30 كانون الأول / ديسمبر / إرنا - أصدر رئيس السلطة القضائية في إيران "حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي"، قرارا بمنح السجناء المسيحيين المستوفين للشروط القانونية إجازة لفترة خمسة أيام؛ وذلك ابتهاجا بحلول ذكرى ميلاد السيد المسيح (عليه السلام) وعيد رأس السنة الميلادية الجدیدة.

وأفاد المركز الإعلامي للسلطة القضائية في ايران، بأن القرار الصادر عن رئيس القضاء بمنح السجناء المسيحيين 5 ايام اجازة، جاء تنفيذا للند 197 من اللائحة التنفيذية لهيئة السجون والتأهيل والإصلاح.

وجاء في ايعاز حجة الاسلام إيجئي، الموجه إلى كافة الوحدات القضائية والنيابات العامة في أنحاء البلاد، التاكيد على تواجد السجناء مع اسرهم، وعليه تم منح إجازة لمدة خمسة أيام لجميع السجناء المسيحيين المستوفين للشروط القانونية، باستثناء المحكوم عليهم بالقصاص أو المحكومين بالإعدام أو قضايا التجسس أو الأعمال التي تندرج ضمن التجاوز على أمن الدولة.

وكلف رئيس السلطة القضائية، النيابات العامة في جميع أنحاء ايران الاسلامية، بتنفيذ هذا القرار والاشراف على حسن تنفيذه.

انتهى**9365 / ح ع **

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