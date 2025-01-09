رئيس الجمهورية: الوئام يعني الوحدة والانسجام

واعرب الرئيس بزشكيان الذي كان يتحدث اليوم الخميس امام ملتقى "الحوار الوطني حول الوئام الوطني" عن اعتقاده بان جميع القضايا والمسائل تتبلور حول محور الحق والعدالة.

واكد اننا هنا من اجل اسداء الخدمة للناس، كلنا مكلفون بتقديم الخدمة للشعب مشيرا الى انه يجب التعامل مع الناس على اساس الحق والعدل لان التقوى هي اساس التفوق والافضلية.

وتابع رئيس الجمهورية انه ان أراني احد الطريق الصحيح، فيجب أن اقبله والا اواصل المسار الخاطئ. موضحا ان من الظلم والعسف الوقوف بوجه الكلام الصحيح.

وقال رئيس الجمهورية في جانب اخر ان بامكان شعبنا المضي قدما واحتلال موقع الريادة موضحا انه يتعين علينا اعداد الأرضية لهم.

وتابع ان الوئام والوفاق يوصلنا الى الوحدة والانسجام وان الخلاف يحدث عندما تدخل الانانية والشمولية على الخط.

واكد في الختام انه يجب ان نضع يدا بيد على اساس التقوى والمهارة والتاثير والقدرات لبناء ايران يستحقها الشعب.