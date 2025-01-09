احمديان: الوجود الاجنبي، يجعل المعادلات السياسية والامنية بالمنطقة اكثر تعقيدا

جاء ذلك خلال لقاء احمديان، رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان، اذ اشار احمديان الى العلاقات التاريخية والتعامل الاجتماعي والشعبي بين البلدين معلنا جهوزية الجمهورية الاسلامية الايرانية لنقل الخبرات العلمية والتكنولوجيا في المجالات الصناعية والزراعية والنانو تكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية.

ودعا الطرفان في اللقاء الى النهوض بالعلاقات السياسية والاقتصادية والدفاعية بين البلدين معربان عن ارتياحهما للتقدم الحاصل في التعاون بينهما.

وعبر رئيس وزراء ارمينيا في اللقاء عن رغبة بلاده للمزيد من المشاركة والتعاون في ممر الشمال جنوب واستثماره.

واكد باشينيان على ضرورة الوصول الى 3 مليارات دولار في العلاقات التجارية بين البلدين.

واكد الطرفان كذلك على التعاون في مجالات جديدة بما فيها بناء المصافي والبتروكيماويات.