٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٢٤ م
رمز الخبر: 85715609
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journalistکاظم شماعییان

احمديان: الوجود الاجنبي، يجعل المعادلات السياسية والامنية بالمنطقة اكثر تعقيدا

٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٢٤ م
رمز الخبر: 85715609
احمديان: الوجود الاجنبي، يجعل المعادلات السياسية والامنية بالمنطقة اكثر تعقيدا

طهران/ 9 كانون الثاني/يناير/ارنا – قال امين المجلس الاعلى للامن القومي علي اكبر احمديان ان ارساء السلام والاستقرار ممكن فقط في ظل تعاون بلدان المنطقة مؤكدا ان وجود القوات الاجنبية ومن خارج المنطقة، يزيد من تعقيدات المعادلات السياسية والامنية للمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء احمديان، رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان، اذ اشار احمديان الى العلاقات التاريخية والتعامل الاجتماعي والشعبي بين البلدين معلنا جهوزية الجمهورية الاسلامية الايرانية لنقل الخبرات العلمية والتكنولوجيا في المجالات الصناعية والزراعية والنانو تكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية.

ودعا الطرفان في اللقاء الى النهوض بالعلاقات السياسية والاقتصادية والدفاعية بين البلدين معربان عن ارتياحهما للتقدم الحاصل في التعاون بينهما.

وعبر رئيس  وزراء ارمينيا في اللقاء عن رغبة بلاده للمزيد من المشاركة والتعاون في ممر الشمال جنوب واستثماره.

واكد باشينيان على ضرورة الوصول الى 3 مليارات دولار في العلاقات التجارية بين البلدين.

واكد الطرفان كذلك على التعاون في مجالات جديدة بما فيها بناء المصافي والبتروكيماويات.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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