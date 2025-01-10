قائد القوات البرية للجيش: خدمات الحكومة في المناطق الحدودية ملموسة

وخلال لقاء مع حاكم مدينة أشنوية، علي ترابي ، الخميس، اكد العميد كيومرث حيدري على ضرورة الحفاظ على اللحمة الوطنية والوحدة والتضامن بين الشعب والمسؤولين، وقال: "الأعداء هُزِموا في كافة المجالات امام القيادة الحكيمة ووحدة وتضامن الشعب والمسؤولين".

وأكد على أهمية استخدام جهاد التبيين في مختلف المجالات لإحباط مخططات الأعداء، وأضاف: بموجب أوامر قائد الثورة فإن جهاد التبيين واجب فوري وموضوعي وضروري، وفي جهاد التبيين يجب أن نحرص على الدفاع عن قيم الثورة والاسلام واقتدار الجمهورية الاسلامية لتحقيق النجاح والأهداف المتوخاة حتى لا يتمكن العدو من إحداث ثغرة في طريق البلاد.

وأشاد قائد القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجهود مسؤولي محافظة أذربيجان الغربية وحاكم مدينة أشنوية في تقديم الخدمات الجديرة بالاهتمام للشعب، وقال: ان الجيش اعلن استعداده لمرافقة ومساعدة ودعم الحكومة الجديدة في تقديم الخدمات اللازمة للشعب.

وتقع مدينة أشنوية الحدودية في جنوب محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب البلاد.

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