نائب الحرس الثوري بمقر الامام علي (ع): خصامنا مع امريكا هو من اجل الاسلام

واضاف مساء اليوم الخميس في مناورة النبي الاعظم (ص) ان الامريكيين يمارسون الخبث لعقود من الزمن، وان احد مشاهد الخبث الامريكي هو فرض الحرب لثماني سنوات على الشعب الايراني.

واشار غيب برور الى الظلم الذي يمارس ضد اهالي غزة المظلومين وقال ان كيانا قاتلا للاطفال قتل 46 الف انسان لكن عالم السلطة والتزوير والمتغطرسين يتغافلون عن هذه الجرائم ويلوذون بالصمت.

واكد ان محور المقاومة بات اقوى مع استشهاد السيد حسن نصر الله مضيفا انهم قتلوا يحيى السنوار لكن الله تعالى جعل هذا الشهيد نموذجا للصمود والثبات.

يذكر ان مناورة "النبي الاكرم (ص)" التاسعة عشرة الكبرى اجريت في قم بمشاركة القوات المسلحة والتعبئة ومنتسبي الدوائر والهلال الاحمر بمحافظة قم.