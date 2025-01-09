بزشكيان: لا يمكن انكار دور اية الله هاشمي رفسنجاني في النظام والثورة والحرب

واضاف الرئيس بزشكيان في حفل تدشين مستشفى اية الله هاشمي رفسنجاني ان كل من يعمل اكثر لتسوية مشاكل الناس والبلاد، فانه سيحظى بمزيد من العزة لدى الله سبحانه تعالى والشعب.

واعرب عن اعتقاده بان مساهمة الشعب، تمثل اهم سبيل لمعالجة المشاكل مضيفا ان كان الناس متواجدين، فلن نخشى العدو.

وتابع أن اثر وحضور اية الله هاشمي رفسنجاني ابان فترة الدفاع المقدس وما بعدها في فترة السلام، امر لا يمكن انكاره.

واشار الى الجهود التي بذلت لبناء مستشفى اية الله هاشمي رفسنجاني قائلا اننا نبذل ما بوسعنا خدمة للشعب معربا عن استعداده لاي تعاون كي تتمكن المستشفى من لاسداء الخدمات للناس.

يذكر انه تزامنا مع الذكرى السنوية لرحيل اية الله اكبر هاشمي رفسنجاني، تم افتتاح مستشفى "هاشمي رفسنجاني" ومركز السرطان فيها اليوم الخميس برعاية رئيس الجمهورية الدكتور مسعود بزشكيان واسرة اية الله هاشمي رفسنجاني وكذلك حضور حجة الاسلام والمسلمين حسن خميني وحجة الاسلام والمسلمين حسن روحاني وحجة الاسلام والمسلمين علي اكبر ناطق نوري وعدد من المسؤولين والنواب.