عارف:نستخدم قوة القطاع الخاص لتحقيق نمو بنسبة 8٪

وقال "محمد رضا عارف" خلال اللقاء مع المستثمرين في مجال السياحة والتراث الثقافي: إن السياحة من أكثر القطاعات الاقتصادية فعالية في البلاد وأضاف: يمكن أن تحتل السياحة المركز الثاني بعد النفط في مجال كسب الدخل لأسباب كثيرة وواضحة.

وقال: أولئك الذين لا يعتقدون بحقوق الإنسان يتهموننا بعدم احترام حقوق الإنسان في اطار سیاسة ایرانوفوبیا في حين أن سلوك الغرب اليوم في غزة يمثل ذروة الحضارة الغربية ولا يسمع صوت في أي منظمة غربية.

وأضاف: للأسف، تعاملنا بشكل ضعيف مع سیاسة ایرانوفوبیا، ولم تقم الشخصيات المؤثرة بدورها بشكل جيد في هذا المجال.

وأشار النائب الاول لرئيس الجمهورية إلى خطط الحكومة الرابعة عشرة لتحقيق نمو بنسبة 8% وقال: عازمون على تحقيق هذا النمو وهو يتطلب حضور الشعب ومستثمري القطاع الخاص وينبغي أن يحدد مجال السياحة مدى مساهمته في تحقيق هذا الهدف.

وقال إن جميع دول المنطقة تفتخر بحضارة إيران و إن تنوع خصائص التراث الثقافي الإيراني يمكن أن يجذب جميع أنواع الأذواق العالمية المهتمة بالتعرف على الحضارة الإيرانية.

وأضاف: لطالما كنا ندعو أساتذة بارزين من الدول الغربية في عقد المؤتمرات العلمية، ولكن عندما عادوا إلى بلدانهم تغيرت وجهات نظرهم بشأن إيران وأصبحوا سفراء لإيران في بلدانهم وأشادوا بإيران وشعبها.

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