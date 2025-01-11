الداخلية السورية: إحباط محاولة تفجير في مقام السيدة زينب (عليها السلام)

وذكرت الوزارة في بيان، تابعته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، أن "جهاز الاستخبارات العامة، وعبر الإدارة المختصة بمكافحة تنظيم داعش، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام في ريف دمشق، نجحت في إحباط محاولة لعصابات داعش

بتفجير داخل مقام السيدة زينب (عليها السلام) في محيط العاصمة دمشق".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن اعتقال الأشخاص المتورطين في هذا العمل الإجرامي".

ونقلت وكالة "سانا" السورية للأنباء عن مصدر في جهاز الاستخبارات العامة قوله إنّ العملية أسفرت عن اعتقال الأشخاص المتورّطين في هذه المحاولة لتنفيذ "عمل إجرامي كبير" يستهدف الشعب السوري.

وأكد المصدر أنّ جهاز الاستخبارات العامة يضع كل إمكانياته للوقوف في وجه كل محاولات استهداف الشعب السوري بكافة أطيافه.

ونشرت الوكالة مشاهد تُظهر إلقاء القبض على أفراد الخلية، قبل قيامها باستهداف مقام السيدة زينب(عليها السلام).

انتهى