١١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٠٨ م
رمز الخبر: 85716934
T T
٠ Persons
journalistسید شاهپور حسینی

سمات

الداخلية السورية: إحباط محاولة تفجير في مقام السيدة زينب (عليها السلام)

١١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٠٨ م
رمز الخبر: 85716934
الداخلية السورية: إحباط محاولة تفجير في مقام السيدة زينب (عليها السلام)

طهران /11 كانون الثاني/يناير/إرنا- أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، إحباط محاولة تفجير في مقام السيدة زينب (عليها السلام) بمحيط دمشق.

وذكرت الوزارة في بيان، تابعته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، أن "جهاز الاستخبارات العامة، وعبر الإدارة المختصة بمكافحة تنظيم داعش، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام في ريف دمشق، نجحت في إحباط محاولة لعصابات داعش 

بتفجير داخل مقام السيدة زينب (عليها السلام) في محيط العاصمة دمشق".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن اعتقال الأشخاص المتورطين في هذا العمل الإجرامي".

ونقلت وكالة "سانا" السورية للأنباء عن مصدر في جهاز الاستخبارات العامة قوله إنّ العملية أسفرت عن اعتقال الأشخاص المتورّطين في هذه المحاولة لتنفيذ "عمل إجرامي كبير" يستهدف الشعب السوري.

وأكد المصدر أنّ جهاز الاستخبارات العامة يضع كل إمكانياته للوقوف في وجه كل محاولات استهداف الشعب السوري بكافة أطيافه.

ونشرت الوكالة مشاهد تُظهر إلقاء القبض على أفراد الخلية، قبل قيامها باستهداف مقام السيدة زينب(عليها السلام).

انتهى

٠ Persons
journalistسید شاهپور حسینی

سمات

تعليقك

You are replying to: .