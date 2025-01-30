حماس: عملية الاغتيال في طمون لن تكسر مقاومتنا

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان “حماس” نعت في بيانٍ ، شهداء بلدة طمون، مُشيدةً بالمقاومين في طوباس وطولكرم وجنين ومخيماتها وفي كافة محافظات الضفة.

وجددت حماس التأكيد على أن جرائم الاحتلال ووحشيته لن تفت في عضد المقاومة وشعبها الذي يحتضن المقاومة ويشكل إسنادًا لها في جميع مدن ومخيمات وقرى الضفة.

ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل المحتل؛ للانخراط بكافة الوسائل في مقاومة الاحتلال وجنوده ومستوطنيه، مؤكدين على ضرورة مواصلة تدفيع الاحتلال ثمن جرائمه ورفع كلفة احتلاله للأرض والمقدسات.

واستشهد عشرة فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة مدنيين في بلدة طمون جنوب شرق مدينة طوباس في الضفة الغربية.

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