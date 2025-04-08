الأمم المتحدة: 400 ألف نازح في غزة منذ استئناف الحرب

وقال دوجاريك: إن ما يقرب من 400 ألف شخص نزحوا مجددا داخل قطاع غزة منذ أن استؤنف القتال قبل أقل من ثلاثة أسابيع، أي ما يعادل واحداً من كل خمسة فلسطينيين في القطاع.

وأضاف: لم يتم اتخاذ أي ترتيبات لضمان سلامتهم وبقائهم على قيد الحياة، وهي مسؤولية تقع على عاتق إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

تجدر الإشارة إلى قوات الاحتلال تواصل عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 50 ألفا و 752 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115 ألفا و 475 آخرين في حصيلة غير نهائية، حيث لا تزال طواقم الإسعاف والإنقاذ عاجزة عن الوصول إلى عدد كبير من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الشوارع.

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