العميد بحري سياري: دور الشهيد صياد شيرازي لافت في انتصار الثورة الاسلامية

واضاف العميد بحري سياري في مراسم الذكرى السنوية الـ 26 لاستشهاد الفريق صياد شيرازي اقيمت اليوم الخميس في مقر الاركان العامة للجيش، أن الابعاد الشخصية للشهيد صياد شيرازي واسعة للغاية.

واوضح انه عندما كان الشهيد شيرازي ضابطا برتبة نقيب في مركز التدريب، اضطلع بدور بالغ في انتصارة الثورة، وهذا يمثل احد ابعاد شخصيته.

واشار الى الاضطرابات التي اثارتها العناصر المناوئة للثورة في مناطق بالبلاد عقب انتصار الثورة قائلا ان الشهيد صياد شيرازي كان من اوائل الذين حضروا الى الساحة للتصدي للعناصر المنافقة. فقد استطاع ارساء الامن والهدوء للاهالي في تلك المناطق وهذا يشكل بعد آخر لشخصيته.

واكد انه يمكن التركيز على دور الشهيد صياد شيرازي في فترة الدفاع المقدس والمسؤوليات التي تولاها وموقعه المميز في هذا المجال. ان طريقته في القيادة والادارة لا سيما في عمليات مثل الفتح المبين وبيت المقدس، تلفت الانتباه.

وشدد على دور الشهيد صياد شيرازي في ارساء الاتحاد بين القوات لان الاتحاد والانسجام كانا رمزا لانتصارنا في فترة الدفاع المقدس.