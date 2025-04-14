حماس : المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال

وأعلنت الحركة في بيان لها اليوم الاثنين، أن "هذا العمل البطولي يأتي في سياق الرد الطبيعي على ما يرتكبه الاحتلال من عدوان غاشم وجرائم متواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وخاصة في محافظاتها الشمالية، ومن استمرار عمليات التهويد ومحاولة السيطرة على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي ومقدساتنا الإسلامية".

وأضافت، أن "الضفة الغربية وكل أرض فلسطين ستبقى على عهد الوفاء للشهداء والأسرى، وأن ضربات المقاومة ستبقى مستمرة حتى زوال الاحتلال ونيل شعبنا لحريته وحقوقه".

ودعت احماس، "جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية"، إلى "مزيد من الصمود والثبات، وتصعيد المواجهة مع الاحتلال والمستوطنين، ومواصلة الاشتباك والتصدي لهذا الكيان الغاصب حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا".

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المصدر/ وكالة سما