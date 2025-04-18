صندوق اوبك جاهز لتوسيع العلاقات مع ايران

وقد التقى نجفي في بدء مهام عمله في المقر الاوروبي للامم المتحدة في فيينا، الخميس المدير العام لصندوق اوبك للتنمية الدولية.

واشاد الخليفة في اللقاء بالمشاركة النشطة للجمهورية الاسلامية الايرانية ودعمها لجهود صندوق اوبك للتنمية الدولية مشيرا الى التعامل البناء بين الطرفين وبالتعاون والعلاقات الثنائية مؤكدا استعداد صندوق اوبك لتدعيم العلاقات مع ايران.

اما سفير ايران الجديد رضا نجفي، فقد اعرب عن ارتياحه للتعاون المتبادل وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بوصفها احد مؤسسي ومساهمي صندوق اوبك للتنمية الدولية دعمت دائما اهداف وانشطة الصندوق وهي مستعدة لتعزيز التعاون معه.

واشار الى الطاقات العلمية والصناعية الكبيرة لايران خاصة في مجال التنمية وتنفيذ المشروعات المختلفة معربا عن جهوزية ايران لايفاد فرق فنية وهندسية لتنفيذ مشاريع صندوق اوبك المختلفة.