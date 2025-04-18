عراقجي: العلاقات بين ايران وروسيا لا تخضع لاثر التطورات

وادلى عراقجي بذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي عقد في ختام محادثات الوفدين الدبلوماسيين للبلدين في موسكو.

وقال ان العلاقات بين ايران وروسيا تمضي قدما في الطريق الصحيح ونجري مشاورات ثنائية منتظمة.

واوضح انه اجرى محادثات اليوم الجمعة مع نظيره الروسي غطت مروحة واسعة من الموضوعات مضيفا ان العلاقات بين البلدين هي الان في مستوى استراتيجي في ظل التوقيع على المعاهدة الاستراتيجية الشاملة واننا نتحرك على الطريق الصحيح نحوالتعاون طويل الامد وان التطورات لن تؤثر على العلاقات بين ايران وروسيا.

واشار عراقجي الى لقائه امس الخميس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال انه كان لقاء جيدا وسلم خلاله رسالة قائد الثورة الاسلامية للرئيس بوتين.

واوضح ان هذه الرسالة تتضمن الابعاد المختلفة للعلاقات الثنائية وتشير الى قضايا المنطقة ايضا.

واشار الوزير عراقجي الى الدعوة الرسمية التي وجهت للرئيس الروسي لزيارة ايران معربا عن امله بان يزور الرئيس فلاديمير بوتين طهران خلال العام الجاري.

وردا على سؤال حول الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين ايران وامريكا المقررة غدا السبت قال وزير الخارجية ان المواقف التي تطرح خلف طاولة المفاوضات يتم دراستها. ننتظر يوم غد الاستماع الى مواقف الطرف الامريكي وان كانت ثمة جدية وارادة حقيقية فان من المرجح التوصل الى اتفاق.

واضاف ان لدينا شكوكا جادا تجاه دوافع الطرف الامريكي لكننا نشارك في محادثات غد بجدية وبارادة تامة.

واكد اننا جاهزون بالكامل لحل سلمي للبرنامج النووي السلمي الايراني وان كانت ثمة ارادة مماثلة لدى الطرف الاخر والا يطرح مطالب غيرمنطقية وغير حقيقية فانه يبدو لي ان من المرجح التوصل الى اتفاق.

واشار عراقجي الى محادثاته مع لافروف في الموضوع النووي وقال ان محادثات مسهبة كانت لدينا بخصوص الموضوع النووي والمحادثات مع امريكا اننا راضون جدا عن الدور الروسي في الاتفاق النووي وقد اضطلعت روسيا بدور مفيد ومهم للغاية في الماضي ونامل ان تواصل روسيا دورها المساعد في اي اتفاق جديد.

واضاف اننا سنضع اصدقاءنا في روسيا والصين طبعا في صورة التطورات بصورة مستمرة ونرى ان الاراء البناءة تساعد على مواصلة هذ المسار.

وردا على سؤال قال عراقجي انه ستكون لدينا في الوقت الحاضر محادثات غير مباشرة فقط بسبب التهديدات والسياسات الامريكية والضغوط القصوى ولا يمكن لنا ان نخوض محادثات مباشرة.

واكد ان طريق الدبلوماسية سالك وان المحادثات غير المباشرة ليست غريبة ويمكن التوصل الى اتفاق من خلالها.