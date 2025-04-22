٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٧:٠٤ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85811337
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وزیر النفط : الإعلان عن نتائج اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا في بيان ختامي

٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٧:٠٤ م
رمز الخبر: 85811337
وزیر النفط : الإعلان عن نتائج اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا في بيان ختامي

طهران/22 نیسان/ابریل/ارنا - صرح وزير النفط الإیراني "محسن باكنجاد"، بان "الإعلان عن نتائج اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا، سيتم في اطار بيان نهائي بعد موافقة الجانبين عليه".

جاء ذلك في تصريح لوزير النفط الايراني، الذي يعتزم زيارة روسيا لعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

واضاف باكنجاد في تصریح له الیوم الثلاثاء : لقد انطلقت اليوم في روسيا اجتماعات على مستوى الخبراء للجنة الاقتصادية المشتركة بين ایران وروسیا.

وتابع وزير النفط الايراني : نحن سنعقد اجتماعات تفصيلية في اطار هذه اللجنة مع وزير الطاقة الروسي، خلال يومي الخميس والجمعة؛ على ان اعتماد النتائج المتمضخة عنها في اطار بيان ختامي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال باكنجاد للصحفيين : إن صناعة النفط والغاز الإيرانيتين، لطالما كانت محفزة بالنسبة للمستثمرين الاجانب، وذلك نظرا لعوائدها الاستثمارية المرتفعة.

وفيما يتعلق بالوضع في حقل آرش للغاز (المشترك مع الكويت)، فقد صرح وزير النفط الإيراني : إن هذه القضية قيد المتابعة والتفاوض من قبل وزارة الخارجية.

انتهی**2054 / ح ع **

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