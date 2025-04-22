وزیر النفط : الإعلان عن نتائج اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا في بيان ختامي

جاء ذلك في تصريح لوزير النفط الايراني، الذي يعتزم زيارة روسيا لعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

واضاف باكنجاد في تصریح له الیوم الثلاثاء : لقد انطلقت اليوم في روسيا اجتماعات على مستوى الخبراء للجنة الاقتصادية المشتركة بين ایران وروسیا.

وتابع وزير النفط الايراني : نحن سنعقد اجتماعات تفصيلية في اطار هذه اللجنة مع وزير الطاقة الروسي، خلال يومي الخميس والجمعة؛ على ان اعتماد النتائج المتمضخة عنها في اطار بيان ختامي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال باكنجاد للصحفيين : إن صناعة النفط والغاز الإيرانيتين، لطالما كانت محفزة بالنسبة للمستثمرين الاجانب، وذلك نظرا لعوائدها الاستثمارية المرتفعة.

وفيما يتعلق بالوضع في حقل آرش للغاز (المشترك مع الكويت)، فقد صرح وزير النفط الإيراني : إن هذه القضية قيد المتابعة والتفاوض من قبل وزارة الخارجية.

انتهی**2054 / ح ع **