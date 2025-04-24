واضافت انصاري بعد زيارتها لمعرض انجازات الصناعة النووية وخلال اجتماع مشترك مع رئيس مؤسسة الطاقة الذرية محمد اسلامي انها شهدت خلال الزيارة التفقدية للمعرض، قدرات قيمة في مجالات مثل ادارة النفايات وادارة مياه الصرف الصحي وكذلك الآلات الدقيقة لمراقبة الملوثات.
تعاون بين مؤسسة حماية البيئة والصناعة النووية
٢٤/٠٤/٢٠٢٥، ٨:٢٧ ص
رمز الخبر: 85812714
طهران/ 24 نيسان/ابريل/ارنا – اعلنت مساعدة رئيس الجمهورية رئيسة مؤسسة حماية البيئة شينا انصاري ان بوسع مؤسستي حماية البيئة والطاقة الذرية التعاون في مجالات من مثل ادارة النفايات وقانون الهواء النظيف والطاقات المتجددة.
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