تعاون بين مؤسسة حماية البيئة والصناعة النووية

واضافت انصاري بعد زيارتها لمعرض انجازات الصناعة النووية وخلال اجتماع مشترك مع رئيس مؤسسة الطاقة الذرية محمد اسلامي انها شهدت خلال الزيارة التفقدية للمعرض، قدرات قيمة في مجالات مثل ادارة النفايات وادارة مياه الصرف الصحي وكذلك الآلات الدقيقة لمراقبة الملوثات.