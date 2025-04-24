٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٢٧ ص
رمز الخبر: 85812714
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journalistکاظم شماعییان

تعاون بين مؤسسة حماية البيئة والصناعة النووية

٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٢٧ ص
رمز الخبر: 85812714
تعاون بين مؤسسة حماية البيئة والصناعة النووية

طهران/ 24 نيسان/ابريل/ارنا – اعلنت مساعدة رئيس الجمهورية رئيسة مؤسسة حماية البيئة شينا انصاري ان بوسع مؤسستي حماية البيئة والطاقة الذرية التعاون في مجالات من مثل ادارة النفايات وقانون الهواء النظيف والطاقات المتجددة.

واضافت انصاري بعد زيارتها لمعرض انجازات الصناعة النووية  وخلال اجتماع مشترك مع رئيس مؤسسة الطاقة الذرية محمد اسلامي انها شهدت خلال الزيارة التفقدية للمعرض، قدرات قيمة في مجالات مثل ادارة النفايات وادارة مياه الصرف الصحي وكذلك الآلات الدقيقة لمراقبة الملوثات.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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