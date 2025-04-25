المفاوض الأمريكي يتوجه إلى عمان
٢٥/٠٤/٢٠٢٥، ٨:٢٥ م
رمز الخبر: 85813769
طهران/ 25 نيسان / ابريل/ارنا- أعلنت وسيلة إعلامية أميركية:توجه المفاوض الامريكي ستيف ويتكوف إلى مسقط للمشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات مع إيران بوساطة سلطنة عمان.
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