٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٢٥ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85813769
T T
٠ Persons

سمات

المفاوض الأمريكي يتوجه إلى عمان

٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٢٥ م
رمز الخبر: 85813769
المفاوض الأمريكي يتوجه إلى عمان

طهران/ 25 نيسان / ابريل/ارنا- أعلنت وسيلة إعلامية أميركية:توجه المفاوض الامريكي ستيف ويتكوف إلى مسقط للمشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات مع إيران بوساطة سلطنة عمان.

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .