المفاوض الأمريكي يتوجه إلى عمان

طهران/ 25 نيسان / ابريل/ارنا- أعلنت وسيلة إعلامية أميركية:توجه المفاوض الامريكي ستيف ويتكوف إلى مسقط للمشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات مع إيران بوساطة سلطنة عمان.