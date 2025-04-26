مسؤولة أممية: الظروف في غزة مأساوية والناس يتضورون جوعا

واضافت لـ "بي بي إس: أرسلنا آخر شاحنة من مخزون غذاء لدينا لغزة ولم يتبق شيء.

وتابعت: مزيد من الناس سيتعرضون للمجاعة في غزة نتيجة ما يجري هناك.

واکدت ماكي: هناك مخاوف من المجاعة في غزة بسبب عجزنا عن الدخول وتقديم المساعدات.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي: يجب وقف إطلاق النار في غزة والسماح للعاملين بالمجال الإنساني بالدخول.

واضافت: الغذاء ليس أمرا سياسيا وجعله كذلك في غزة غير مقبول ولا ينبغي أن يحدث.

وتابعت:طاقمنا لم ير أدلة على استخدام حماس المساعدات كأداة للحفاظ على سلطتها.

انتهی**1426