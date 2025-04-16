١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٣٢ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85805537
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الإعلام الحكومي بغزة : الوضع الإنساني في القطاع على حافة الانهيار

١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٣٢ م
رمز الخبر: 85805537
الإعلام الحكومي بغزة : الوضع الإنساني في القطاع على حافة الانهيار

طهران /16 نيسان/ أبريل/ إرنا- أكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة "إسماعيل الثوابتة" أن الوضع الإنساني في القطاع المحاصر بلغ مرحلة الكارثة بكل المقاييس، معتبرا أن ما يجري يمثل "عملية تجويع منظمة وممنهجة" ترقى إلى جريمة حرب وفق القانون الدولي.

وأوضح "إسماعيل الثوابتة" في تصريح له اليوم الأربعاء أن قطاع غزة يشهد حالة غير مسبوقة من الجوع والفقر، إذ أصبح أكثر من 1.1 مليون طفل مهددين بالموت جوعا، في ظل غياب الغذاء وشُح المياه وتدهور الخدمات الصحية.

وأضاف : نسبة كبيرة من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد، في الوقت الذي أصبحت فيه المشافي مهددة بالانهيار بسبب نقص الوقود والأدوية والكوادر الطبية.

وأوضح أن نسبة كبيرة من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد، في الوقت الذي أصبحت فيه المشافي مهددة بالانهيار بسبب نقص الوقود والأدوية والكوادر الطبية.

وأشار الثوابتة إلى أن المشاهد اليومية لطوابير المواطنين الذين ينتظرون لساعات أو لأيام للحصول على الطعام تلخص ما وصفه "بالانهيار الإنساني" في القطاع.

وأردف قائلا : إن "هذه الطوابير الطويلة تعد نتيجة لسياسة التجويع الممنهجة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، والتي تُنفذ عبر منع دخول المواد الأساسية من غذاء ودواء ووقود، بل واستهداف مراكز توزيع المساعدات بشكل مباشر".

وتابع المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة : الاحتلال أخرج عن الخدمة، من خلال القصف الممنهج، أكثر من 37 مركزا لتوزيع المساعدات و 28 تكية طعام في القطاع.

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المصدر/الجزيرة

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