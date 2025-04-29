إيران والنيجر توقعان على وثيقة تعاون بين البلدين

وحضر الاجتماع، وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، "محمد أتابك" ورئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، "محمد علي دهقان دهنوي" ووزير النفط النيجري، "صحابي عمرو".

وصرح "أتابك" في بداية هذا الاجتماع : بعد انقطاع دام 13 عاما، تمكنا من إعادة تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون بين إيران والنيجر، ونأمل أن يرتفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال وثيقة التعاون المشتركة.

وأشار الوزير الإيراني إلى "المستوى المنخفض" للتعامل التجاري بين إيران والنيجر؛ مردفا : ان التطوير التجاري في البلاد تتولىال مسؤولة عن متابعة وتنفيذ هذه الوثائق التجارية، ونتوقع بأن يتم تحديد منظمة ومسؤول معني في الجانب النيجري أيضا لمتابعة بنود وثيقة التعاون المشترك والاستمرار في تطويره.

كما أشار رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية في هذا الاجتماع، إلى أن وثيقة التعاون المشترك بين إيران والنيجر أُعدت في مجالات المناجم والطاقة والصناعة ونقل التكنولوجيا؛ مضيفا : ستتابع فرق الخبراء القضايا المتعلقة بوثيقة التعاون المشترك بين إيران والنيجر، في إطار فريق عمل مشترك.

من جانبه، أكد وزير النفط النيجري، "صحابي عمرو" على ضرورة التعريف بإمكانيات السوق والفرص التجارية للطرفين؛ قائلا : مستوى العلاقات التجارية الحالي أقل من المستوى المطلوب، وبما يلزم تطويره بجهود البلدين.

ويذكر أنه في ختام هذا الاجتماع، تم التوقيع على وثيقة تعاون مشتركة بين إيران والنيجر من قبل الوزيرين الإيراني والنيجري.

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