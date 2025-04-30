6 شهداء منهم طفلان بقصف إسرائيلي على مواصي خان يونس

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام باستشهاد 6 مواطنين، وإصابة 10 آخرين بغارة إسرائيلية مساء الثلاثاء قرب بوابة أصداء الغربية في مدينة خان يونس.

ومنذ فجر الثلاثاء صعدت قوات الاحتلال عدوانها على خان يونس بالقصف الجوي والمدفعي الذي استهدف أكثر من مكان.

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت مساء الثلاثاء منزلا لعائلة اصليح في حي المنارة في خان يونس.

ووفق مصادر محلية، دمّر الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاثة منازل في منطقة قيزان النجار وحي المنارة جنوبي مدينة خان يونس، للمواطنين: إدريس فروانة وهاني حمدي الشاعر وأبو خالد إصليح.

واستشهد في وقت سابق من يوم الثلاثاء ثلاثة مواطنين جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية على قيزان النجار جنوب خانيونس، والشهداء هم: محمود علي عيد الشاعر وعبد الرحمن حسن عيد الشاعر ويوسف عبيد محمد العرجا.

كما استشهد المواطن إبراهيم عبد الرحمن بركات مثأثراً بإصابته في قصف سابق.

وانتشلت جثامين 4 شهداء من حي المنارة جنوب خان يونس بعد تعرضهم لقصف إسرائيلي سابق، وهم: يوسف حسن اصليح ولؤي زكي كوارع ومحمد سالم سرحان وحسين حسن أبو عزوم.

وارتقى 5 شهداء على الأقل، بينهم 3 أطفال، وسجلت أكثر من 40 إصابة، ليل الإثنين، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة الإقليمي جنوب مواصي مدينة خان يونس.

وذكرت مصادر محلية أن سيارات الإسعاف هرعت للمكان، وتم نقل الشهداء والإصابات إلى المستشفى البريطاني والصليب الأحمر.

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