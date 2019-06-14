ظريف: مزاعم أمريكا بشأن انفجار الناقلتين جزء من دبلوماسية التخريب

وقال ظريف في تغريدة على تويتر "أن تقفز الولايات المتحدة على الفور لتقدم مزاعم ضد إيران دون أدنى دليل حقيقي أو عرضي، يكشف تماما أن الفريق (بي) الذي يضم بولتون وابن زايد وبن سلمان ونتنياهو ينتقل للخطة البديلة وهي دبلوماسية التخريب بما فيها اجراءات شينزو ابي واخفاء الارهاب الاقتصادي ضد ايران".

واكد وزير الخارجية الايراني : انني حذرت قبل اشهر بشان هذا السناريو ..انا لا اتوقع المستقبل لكن اعرف من اين ياتي تفكير الفريق(بي).

ويوم امس الخميس، قال ظريف إن تزامن الهجومين على الناقلتين مع زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى طهران مثير للشبهات.

يذكر أن ناقلتي نفط تعودان لليابان تعرضتا لانفجار في بحر عمان امس الخميس، وكانتا تحملان شحنة الميثانول من السعودية الى سنغافورة، والايثانول من الامارات الى تايوان.

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