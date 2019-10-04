مصرع شخصين واصابة 26 من الزوار الايرانيين في حادث مروري بالعراق

وقال امين منصور رئيس مركز الطوارئ الطبية بجامعة العلوم الطبية في ابادان بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" ان طفلا في الثانية عشرة ورجلا في الخمسين من عمره قد لقيا مصرعهما في الحادث.

ووصف الحالة الصحية العامة للمصابين بانها مرضية واضاف، ان 22 مصابا تم نقلهم الى مستشفى "ولي عصر" في خرمشهر ومن ثم غادر 11 منهم المستشفى بعد تليقهم العلاج اللازم.

وقال ناصر حويزاوي مدير عام شؤون الحج والزيارة في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" اليوم الجمعة، ان 4 من المصابين نقلوا الى مستشفى البصرة لتلقي العلاج.

واوضح بان الحادث وقع حين اصطدام حافلة بحافلة صغيرة عند الكيلومتر 4 من حدود شلمجة وعلى بعد 10 كيلومترات من البصرة.

وتعد حدود شلمجة الواقع على بعد 15 كم شرق خرمشهر المعبر الاهم لمحافظة خوزستان لعبور زوار اربعينية الامام الحسين (ع).

انتهى ** 2342