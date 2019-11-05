عالم إيراني يفوز بجائزة معرض نورنبرغ الألماني

ويقام معرض نورنبرغ الألماني (IENA) سنويا وهو واحد من أكبر التجمعات للعلماء والخبراء في المانيا، تم تنظيم برنامج هذا العام بمشاركة مجموعات من بينها الاتحاد الدولي للمخترعين.

وينظم معرض نورمبرغ الألماني في الفترة من 30 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، ويتضمن المعرض ما يقرب من ألف اختراع من 50 دولة رائدة بالعالم، مما يثبت أنه واحد من أكبر التجمعات في العالم من العلماء والباحثين، ويقسم هذا المنتدى الدولي إلى ثلاثة أقسام ، بما في ذلك "الاختراعات الصناعية" ، "البحث العلمي والصناعي العام" و "البحث الأكاديمي والحامعي".

وقال الدكتور حميد الله أفراسيابيان، المتخصص في الطب التقليدي، في حديث مع مراسل ارنا اليوم الثلاثاء أن دعوته الى معرض نورنبرغ جاءت بعد فوزه بالجائزة الأولى في المعرض السويسري الدولي، وحصوله على الميدالية الذهبية لمعرض "سيليكون ولى " الدولي بامريكا والجائزة الأولى للمعرض الدولي الكرواتي حيث فاز بجائزة خاصة من لجنة التحكيم في معرض ألمانيا.

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