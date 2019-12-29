المناورات البحرية الثلاثية لإيران وروسيا والصين تختتم أعمالها

وشاركت في الاستعراض الختامي للمناورات كل من المدمرتين الايرانيتين "البرز" و"بايندر" وراجمة الصواريخ "نيزة" والسفينة الحربية الروسية "ياروسلاف مودري" والمدمرة الصينية "شينينغ" وسفينة "يلنيا" الروسية المزودة للوقود، وزورق "تندر" وزوارق "الشهيد ناظري" و"الشهيد ناصري نجاد" من القوة البحرية للحرس الثوري، حيث نفذت الاستعراض امام مدمرة "سهند" الايرانية.

وحضر هذه المراسم قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الادميرال "حسين خانزادي"، ومساعد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية والعميد "مهدي رباني" وعدد آخر من القادة والمسؤولين في القوات المسلحة.

وفضلا عن القطع البحرية، شاركت مروحيات SH-3 و AB-212 التابعة لسلاح البحر الإيراني ومروحية Mi-17 التابعة للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية، في الاستعراض الختامي للمناورات.

وانطلقت المناورات البحرية المشتركة بين ايران وروسيا والصين في يوم الجمعة 27 كانون الاول/ديسمبر 2019، بحضور السفن الروسية والصينية في ميناء الشهيد بهشتي بمنطقة جابهار التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)، واستمرت 3 ايام، تم خلالها تنفيذ تدريبات وعمليات منوعة بما فيها اطلاق النيران على الاهداف البحرية ومناورات الاسعاف والاغاثة البحرية وإخماد الحرائق ومكافحة القرصنة البحرية.

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