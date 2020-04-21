كورونا.. جدلية الدعاء والشفاء

و يدير الندوة استاذ علم الکلام والفلسفة فی الجامعه اللبنانیة الباحث الدكتور خضر نبها.

وتهدف الندوة التي يشارك فيها عدد من المفكرين والعلماء والاساتذة من مختلف الدول العربية والاسلامية، عبر حلقة الكترونية الى مناقشة تأثيرات جائحة كورونا التي طرأت على الجنس البشري وألمّت به.

ويتطرق الاستاذ الجامعي والحوزوي الدكتور السيد جعفر فضل الله خلال الندوة الى احدى محاور النقاش تحت عنوان "علاقة الدعاء بقوانين الشفاء" فيما يتحدث رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الاب الدكتور عبدو ابوكسم حول " نظرة اللاهوت المسيحي للاثر المعنوي للدعاء على المرضى".

ويتناول رئيس مركز المصطفي للفكر الاسلامي الشيخ محمد علي ميرزائي محورا اخر تحت عنوان "الحتمية و العدالة السننية.. سنن الشفاء نموذجا" و يتحدث رئيس اتحاد علماء الشام الشيخ الدكتور محمد توفيق البوطي حول "رأي الشريعة الاسلامية بالتداوي بالدعاء و الاستشفاء".

وهذه هي الندوة الثانية التي تقيمها المستشارية الثقافية الايرانية في بيروت عبر الفضاء الافتراضي ضمن سلسلة جدليات كورونية والندوة الاولى اقيمت الاسبوع الماضي تحت عنوان "كورونا؛جدلية العقل و الايمان".

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