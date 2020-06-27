ايران...خطوات مؤثرة للحكومة في مسار خفض الاعتماد على النفط

وافاد الموقع الالكتروني للحكومة ان خفض الاعتماد على النفط يعد من البرامج المهمة للحكومة الـ 11 السابقة والـ 12 الراهنة، وفي هذا الاطار كانت وتيرة انخفاض اسعار النفط واجراءات الحظر عاملا للاسراع في تنفيذ هذا البرنامج.

ونظرا لاهتمام منظمة التخطيط والميزانية بهذا الموضوع وصياغة برنامج حقيقي في هذا المجال فان حجم اعتماد الحكومة على عوائد النفط قد انخفض في سياق تحقيق الاقتصاد المقاوم، وبالتالي فان الحظر الاميركي الذي كان يهدف الى تدمير اقتصاد البلاد قد فشل.

وتشير الاحصائيات الواردة عن التطورات المتعلقة بالاقتصاد الايراني في العام الماضي الى نمو الاقتصاد من دون النفط بنسبة 1.1 بالمائة.

يتبع