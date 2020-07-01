ظريف: سوف يتحقق السلام في سوريا

وفي تغريدة له بعيد ختام القمة الإفتراضية الثلاثية لرؤساء الدول الضامنة في إطار عملية آستانا للسلام، كتب ظريف: "قد انتهت الآن القمة الثلاثية بشأن سوريا والتي استضافها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني".

وأضاف ظريف، "ان الأطراف أكدت على استمرار التنسيق فيما بينها باعتبارها الدول الضامنة في إطار عملية آستانا، والتركيز على خفض التوتر، والعملية السياسية وتسهيل إرسال المساعدات الانسانية".

وأكد رؤساء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسن روحاني، وروسيا، فلاديمير بوتين، وتركيا، رجب طيب أردوغان، في بيانهم المشترك اليوم الأربعاء، على أنه "لا حل عسكريا في سوريا، ولا يمكن تسوية الأزمة إلا من خلال العملية السياسية السورية- السورية".

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