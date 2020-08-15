موسوي: الدبلوماسية الإيرانية النشطة هزمت امريكا عدة مرات

وكتب موسوي على حسابه في تويتر اليوم السبت، أن اميركا لم تشهد عزلة كما هي عليه الان منذ 75 عاما من تاريخ الأمم المتحدة، مضيفا أن اميركا ورغم كل اتصالاتها ومشاوراتها وضغوطها لم تحصل الا على تأييد دولة صغيرة .

ومنيت اميركا بفشل ذريع امس الجمعة في مجلس الامن الدولي في محاولتها الرامية لتمديد الحظر التسليحي على ايران الذي ينتهي في اكتوبر القادم.

وعارضت روسيا والصين مسودة القرار الاميركي، فيما امتنعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا و 8 أعضاء آخرين عن التصويت.

وكانت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينكان، هما الدولتان الوحيدتان بين أعضاء المجلس الـ 15 اللتان صوتتا لصالح مسودة القرار.

يذكر ان الحظر التسليحي الذي فرض على ايران وفق القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي حول الاتفاق النووي عام 2015 ينتهي في اكتوبر القادم.

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