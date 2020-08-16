١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٩:٣٢ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83908933
٠ Persons

سمات

تعيين " سعيد خطيب زاده " متحدثا باسم وزارة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية

تعيين " سعيد خطيب زاده " متحدثا باسم وزارة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية

طهران / 16 اب/ اغسطس / ارنا – تمت صباح اليوم الأحد مراسم تسمية المتحدث الجديد لوزارة الخارجية " سعيد خطيب زاده" وتوديع المتحدث السابق " سيد عباس موسوي "بحضور وزير الخارجية .

وكان يشغل سعيدخطيب زاده منصب مساعد البحوث والدراسات في مركز الدراسات السياسية والدولية في وزارة الخارجية الايرانية .
والمتحدث الثاني عشر لوزارة خارجية الجمهورية الاسلامية " سعيد خطيب زاده" كان قد شغل مناصب مدير الاعلام في الخارجية ومديرا لمكتب الدراسات ومستشارا للتعليم في الخارجية و كان دبلوماسيا في كل من كندا والمانيا واخيرا كان مساعد البحوث والدراسات في مركز الدراسات السياسية والدولية في وزارة الخارجية الايرانية.
وتم تعيين المتحدث السابق للخارجية الايرانية " سيد عباس موسوي" سفيرا في جمهورية اذربيجان .
انتهى*م م*

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 8 =