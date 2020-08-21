اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يعقد في 1 سبتمبر القادم

وجاء في بيان نشرته دائرة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، أن لقاء أعضاء اللجنة المشتركة المعنية بالاتفاق النووي حول البرنامج النووي الإيراني سيعقد في فيينا في 1 سبتمبر برئاسة الأمينة العامة للدائرة الأوروبية للسياسة الخارجية، هيلغا شميد، وسيشارك فيه ممثلو الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران.

وكان رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، قد اصدر الخميس بيانا أكد فيه أن الولايات المتحدة ليس بإمكانها اللجوء لآلية تفعيل العقوبات الدولية ضد إيران لأنها ليست طرفا في الاتفاق النووي بعد انسحابها منه في 8 ايار /مايو عام 2018.

كما أكد بوريل عزمه، بصفته منسقا للجنة المشتركة بذل الجهود من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذه من قبل جميع الأطراف المتبقية فيه.

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