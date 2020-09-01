ريابكوف: المشاركون في اجتماع فيينا رفضوا مقترح اميركا لاعادة الحظر على ايران

وقال ريابكوف في تصريح صحفي في ختام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا الثلاثاء، اننا نشهد مسارا مهما من انسجام المشاركين في الاتفاق النووي حول البرنامج النووي الايراني في رفض مقترح اميركا (لاعادة الحظر على ايران).

واضاف، اننا على ثقة بان نتيجة اجتماع اليوم ستساعد على مواصلة العمل في المسار اللازم لشركائنا في نيويورك.

واشار ريابكوف الى ان جميع المشاركين في الاجتماع اكدوا مرة اخرى على الحفاظ على الاتفاق النووي، معتبرا محاولات اميركا بانها لا قيمة لها لاعادة الحظر ضد ايران وفرض تفسيرها الاحادي عن الاوضاع على المجتمع العالمي رغم كل الاستدلالات القائمة.

وقال، نحن واثقون بانه لو استمر المجتمع الدولي واعضاء مجلس الامن على نهجهم المبني على المبادئ وبذلنا الجهود من اجل ذلك، سيتبلور في هذه الحالة وضع تكون فيه اميركا الدولة الوحيدة في مجلس الامن التي تتبع رؤية مناقضة.

واكد في الختام بانه من المحتمل ان تلقى اميركا هزيمة جادة في حال اصرارها على موقفها غير المبرر وتجاهلها للحقائق الملموسة.

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