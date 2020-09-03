ايران وروسيا تتعاونان في مجال الذكاء الاصطناعي

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية التي عقدتها ورشة عمل التعاون بين ايران وروسيا عبر الانترنت برئاسة مساعد وزير الاتصالات الايراني ونائب وزير التنمية الرقمية الروسي مكسيم بارشين.

وقال حميد فتاحي خلال هذه الجلسة ان جائحة كورونا جعلت تعاون الدول في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضرورة اكثر من ذي قبل.

واشار الى المسار المتنامي للعلاقات بين ايران وروسيا وقال ان المسوولين المعنيين في ايران وروسيا عقدوا عدة اجتماعات في هذا المجال، من أهمها عقد قمة رباعية بين ايران وروسيا وجمهورية أذربيجان وتركيا.

وصرح فتاحي ان البلدين أبرما وثيقتين في الاجتماع الاول في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفضاء .

من جانبه اشار مكسيم بارشين خلال هذه الجلسة التي عقدت عبر الانترنيت، الى قدرات وإمكانيات وخبرات بلاده في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقال انه يمكن مشاركة هذه التجارب مع ايران مثل الحكومة الإلكترونية والمدن الذكية.

انتهى**2018