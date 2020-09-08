انتاج قطاع البتروكيماويات الايراني ينمو بنسبة 6 بالمائة

وبيّن " جلال ميرهاشمي" في تصريح امس الاثنين، أن حجم انتاج البتروكيماويات تخطى 25 مليون طن في الأشهر الخمسة المذكورة.

وتوقع تحقيق طفرة انتاجية بهذا القطاع في السنة المالية الجارية حتى 20 مارس/آذار2021، عبر الجهود المبذولة من قبل المصنعين.

واكد ميرهاشمي على أن صناعة البتروكيماويات هي من الصناعات الاساسية وتمثل أحد أركان التنمية ومحركا لمختلف قطاعات الاقتصاد الايراني لافتا الى أن الشركة الوطنية تستهدف تكميل سلسلة الانتاج وتنويع المنتجات وتوفير لقيم الصناعة المحلية.

واضاف إنه تم توفير جميع الظروف والبنى التحتية هذا العام لتحقيق قفزة في الإنتاج في صناعة البتروكيماويات الإيرانية، إضافة إلى إطلاق وتشغيل مشاريع جديدة قائلا:إن الاستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية للمجمعات البتروكيماوية الحالية على جدول الأعمال بالنظر إلى القدرات الحالية والإجراءات المستمرة.

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