ايران وروسيا تستعرضان الاتفاقيات والتفاهمات بينهما في مجال الطرق والتنمية الحضرية

وانعقد بعد ظهر الاثنين اجتماع عبر الفيديو كونفرانس بين فرزانة صادق وزيرة الطرق والتنمية الحضرية في جمهورية إيران الإسلامية ورومان ستارافيت وزير النقل في الاتحاد الروسي، بهدف استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والتوافقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها قبل زيارة الرئيس الايراني المرتقبة إلى موسكو.

واعلنت وزيرة الطرق الايرانية انها ستكون ضمن الوفد المرافق للرئيس بزشكيان في زيارته الى موسكو يوم الجمعة.

ونوقشت في الاجتماع مواضيع مثل صياغة مذكرة التفاهم بشأن التعاون المشترك وإعداد خارطة طريق لعام 2025، والتفاصيل الفنية والتنفيذية لبناء وتطوير خط سكة حديد "رشت - أستارا"، وعقد اجتماع ثلاثي بين إيران وروسيا وأذربيجان في 28 يناير/كانون الثاني، والاستفادة القصوى من طاقة شرق بحر قزوين بالتعاون المتبادل بين إيران وروسيا.

كما أكدت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الايرانية على الاستفادة القصوى من طاقة بحر قزوين، مع الأخذ في الاعتبار ربط مينائي أمير آباد و"كاسبين" بشبكة السكك الحديدية واتخاذ خطوات نحو الاستفادة التجارية من مر "شمال- جنوب" وتطوير النقل المركب.

وفي ختام الاجتماع، وافق وزير النقل في الاتحاد الروسي رومان ستارافيت على القضايا التي طرحتها وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الايرانية.

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