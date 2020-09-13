منفذ مهران الحدودي يستأنف نشاطه التجاري على مدار ايام الاسبوع

واضاف غلامي اليوم الاحد لارنا ان العراق كان قد وافق في وقت سابق على نشاط المنفذ تجاريا يومين في الاسبوع وبعدها زاد نشاطه لأربعة ايام و اخيرا تقرر ان يكون نشاط المنفذ تجاريا على مدار ايام الاسبوع.

وقال ايضا سيكون منفذ مهران الدولي مفتوحا طيلة ايام الاسبوع لاستقبال 250 شاحنة عراقية يوميا لنقل البضائع التصديرية.

وتابع قائلا ان هذا القرار سيرفع من حجم الصادرات من هذه الحدود من 500 شاحنة إلى 1750 شاحنة عراقية.

ويقع منفذ مهران الحدودي على بعد۹۱ كيلومترا جنوب غرب ايلام بمحاذاة العراق.

وهناك قيود قد فرضت على النشاط التجاري في المنفذ بسبب شيوع فيروس كورونا.

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