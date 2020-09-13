١٣‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١٠:٤٧ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84036921
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مديرعام جمارك محافظة ايلام

منفذ مهران الحدودي يستأنف نشاطه التجاري على مدار ايام الاسبوع

منفذ مهران الحدودي يستأنف نشاطه التجاري على مدار ايام الاسبوع

ايلام / 13 ايلول / سبتمبر/ ارنا – قال مديرعام جمارك محافظة ايلام " روح الله غلامي " ان منفذ مهران الدولي ( منفذ الشهيد الفريق قاسم سليماني) والذي كان نشاطه يقتصر على يومي الاحد والاربعاء من كل اسبوع اصبح يقدم خدماته بعد موافقة العراق على مدار ايام الاسبوع .

واضاف غلامي اليوم الاحد لارنا ان العراق كان قد وافق في وقت سابق على نشاط المنفذ تجاريا يومين في الاسبوع وبعدها زاد نشاطه لأربعة ايام و اخيرا تقرر ان يكون نشاط المنفذ تجاريا على مدار ايام الاسبوع.

وقال ايضا سيكون منفذ مهران الدولي مفتوحا طيلة ايام الاسبوع لاستقبال 250 شاحنة عراقية يوميا لنقل البضائع التصديرية.

وتابع قائلا ان هذا القرار سيرفع من حجم الصادرات من هذه الحدود من 500 شاحنة إلى 1750 شاحنة عراقية.

ويقع منفذ مهران الحدودي على بعد۹۱ كيلومترا جنوب غرب ايلام بمحاذاة العراق.

وهناك قيود قد فرضت على النشاط التجاري في المنفذ بسبب شيوع فيروس كورونا.  

انتهى**م م**

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