مسؤول : اذربايجان الشرقية حققت ملياري دولار في مجال الصادرات

واوضح امين زادة في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاحد : ان معظم المنتجات المحلية المدرجة ضمن صادرات اذربايجان الشرقية، تشمل السجاد والحرف اليدوية والحلويات والشوكولا والزجاج والمنتجات الزجاجية والفولاذ وحديد الزهر ومتجات البلاستيك والمواد المنجمية والاحجار وانواع المجففات والمنتجات البتروكيمياوية والاجهزة الميكانيكية وقطع غيار (الجرارات والسيارات) الى جانب الجلود والاحذية.

كما لفت الى ان اسواق العراق وتركيا واذربيجان وجورجيا وارمينيا وافغانستان وباكستان وبلغاريا والصين، كانت الاكثر استيرادا للبضائع من محافظة اذربايجان الشرقية خلال هذه الفترة.

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