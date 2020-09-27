٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٥:١٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84056544
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مسؤول : اذربايجان الشرقية حققت ملياري دولار في مجال الصادرات

مسؤول : اذربايجان الشرقية حققت ملياري دولار في مجال الصادرات

تبريز / 27 ايلول / سبتمبر / ارنا – قال رئيس منظمة الصناعة والتعدين والتجارة بمحافظة اذربايجان الشرقية "حبيب امين زادة" : ان هذه المحافظة (الواقعة شمال غربي البلاد)، حققت على مدى السنوات السبع الماضية ما يعادل الملياري دولار سنويا عبر توريد السلع الوطنية الى اكثر من 98 دولة في العالم.

واوضح امين زادة في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاحد : ان معظم المنتجات المحلية المدرجة ضمن صادرات اذربايجان الشرقية، تشمل السجاد والحرف اليدوية والحلويات والشوكولا والزجاج والمنتجات الزجاجية والفولاذ وحديد الزهر ومتجات البلاستيك والمواد المنجمية والاحجار وانواع المجففات والمنتجات البتروكيمياوية والاجهزة الميكانيكية وقطع غيار (الجرارات والسيارات) الى جانب الجلود والاحذية. 

كما لفت الى ان اسواق العراق وتركيا واذربيجان وجورجيا وارمينيا وافغانستان وباكستان وبلغاريا والصين، كانت الاكثر استيرادا للبضائع من محافظة اذربايجان الشرقية خلال هذه الفترة.

انتهى ** ح ع

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