الادميرال خانزادي يشيد ببطولات القوات الخاصة لسلاح البحر الايراني

وفي تصريحه الخميس خلال حضوره في مركز قيادة "قمر بني هاشم (ع)" لتدريب رجال البحرية والقوات الخاصة في القوة البحرية للجيش، في مدينة منجيل شمال ايران، قال الادميرال خانزادي: ان رجال البحرية والقوات الخاصة للقوة البحرية للجيش سطروا الكثير من الملاحم والبطولات سواء في مرحلة الدفاع المقدس او الاعوام التي تلتها.

واعتبر القوات الخاصة للقوة البحرية بانهم اليد الطولى للقادة في ساحة الدفاع واضاف: ان مركز التدريب هذا يعد المركز الاكثر استثنائيا للقوة البحرية للجيش والذي بامكانه ان يؤدي دورا مهما في الدفاع عن اهداف الاسلام والثورة في مختلف المجالات.

واشار الى مرحلة الدفاع المقدس واضاف: ان العدو البعثي وبدعم من الاستكبار العالمي هاجم بلادنا لكنه ومنذ الايام الاولى للحرب واجه مقاومة بطولية من قواتنا وتمكنت القوة البحرية من توجيه ضربات قاتلة للقوة البحرية للعدو.

ونوه الى بطولات القوات الخاصة لسلاح البحر في مقاومة مدينة خرمشهر لفترة 34 يوما وقال: ان رجال البحرية والقوات الخاصة كان لهم دور منقطع النظير ومهما جدا في تلك الملحمة الكبرى وستسجل لهم هذه الملاحم في صفحات الشعب الايراني الزاخر بالمفاخر.

انتهى ** 2342