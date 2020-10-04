ايران والعراق يؤكدان على استمرار اغلاق الحدود امام الزوار

وقال العميد كودرزي، في تصريحه اليوم الاحد على هامش تفقده منفذ شلمجة الحدودي بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران، ان المنافذ الحدودية الاربعة مع العراق ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر لذلك لا ينبغي التوجه الى المناطق الحدودية مطلقاً.

واضاف: انه ومع اعلان الحكومة العراقية واللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا سوف لن تقام مراسم الاربعين وإن المسؤولين العراقيين أكدوا خلال اجتماعات وحوارات عديدة مع نظرائهم الايرانيين، انهم لا يعتزمون فتح المنافذ الحدودية اطلاقا.

وقال العميد كودرزي: انه بناء على ذلك لا ينبغي للمواطنين التوجه ابدا الى الحدود.

وجه الشكر والتقدير لاستجابة المواطنين لتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية واللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بعدم التوجه نحو المنافذ الحدودية.

واكد إن الامن في المناطق الحدودية مستتب ولا مشكلة بهذا الصدد وقال: ان قوات حرس الحدود على استعداد لاتخاذ خطوات مؤثرة في الارتقاء بالامن في ظل التعاون مع المسؤولين والاجهزة الامنية والاستخبارية والشرطية.

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