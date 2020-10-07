طفلان من محافظة كرمانشاه يتقاسمان المركز الأول في مسابقة رسم لليونيسيف

أعلنت ذلك المديرة العامة لمعهد التنمية الفكرية للأطفال والناشئة بمدينة كرمانشاه/مركز المحافظة، مهناز فتاحي، في حديث مع مراسل إرنا اليوم الأربعاء.

وأضافت: على أعتاب الأسبوع الوطني للطفل الإيراني، أعلنت وزارة الداخلية أسماء الفائزين في مسابقة للأعمال الفنية والأدبية للأطفال واليافعين التي أقامتها برعاية مشتركة مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في إيران حول كورونا بعنوان "كلنا أبطال" (همه ما قهرمانیم) والتي فاز فيها بالمركز الأول طفلان اثنان من أعضاء معهد التنمية الفكرية للأطفال والناشئة بالمحافظة.

وتابعت فتاحي، ان الفائزين تم تحديدهم من الفئات العمرية من 3 إلى 19 سنة، مشيرة الى أن المسابقة منحت شهدات تقديرية وجوائز لـ 70 عملا فنيا متميزا من بين 4 آلاف و272 لوحة رسم ومقالة أدبية أرسلت الى أمانة المسابقة من مختلف المحافظات.

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