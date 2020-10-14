كاتب امريكي : جنون الحظر يخيم على البيت الابيض

ونفى كنزر في حوار مع وكالة ارنا اليوم الاربعاء الادعاء الامريكي بأن الحظر المفروض على ايران هو مقنن واضاف : ان الحظر الامريكي له تاثير مباشر على النظام الصحي والعلاجي في ايران وهذا الامر ليس جديدا بل مستمر منذ سنين.

واردف كنزر ان احدى دلائل ضعف تخصيص المنابع المالية للنظام الصحي الايراني هو الحظر الامريكي المستمر لعقود من الزمن وان الحظر الاخير كان له التاثير السلبي على مكافحة ايران لفيروس كورونا لذا فان الادعاء الامريكي بعدم تاثير الحظر في مكافحة ايران كورونا هو خاطئ وغير وصحيح.

واوضح المؤرخ الامريكي : ان عدة عوامل وآليات مالية هي التي تشكل عائق امام ارسال المعدات والتجهيزات الطبية وقال : ان امريكا وضت العراقيل امام ايران في الاستفادة من النظام المالي الدولي الذي هو مقدمة للتبادل التجاري.

وصرح الكاتب الامريكي ان الادارة الامريكية سعيدة بضعف ايران بسبب بتفشي كورونا وان هذه التصرفات هي خلاف لما يقولونه بان الحظر يستهدف الحكومة والمسؤولين في ايران فقط، مؤكدا انه يستهدف الشعب برمته.

وقال ان الحظر يعرض الشعب الايراني للكثير من الصعاب والمشاكل ولايمكن انكار ان الحظر حد من مساعي ايران في احتواء فيروس كورونا .

واشار كنزر الى ان جنون الحظر يخيم على البيت الابيض وقال : يدعي البعض ان الحظر هو البديل عن الحرب ولكن الواقع هو ان جميع من ينادى للحظر مخالف للحرب ولكن الكثير من دعاة الحرب هم من ينادي للحظر.

وقال : انهم يعتقدون ان الحظر هو مقدمة للحرب ولكن للاسف الشديد لايعون مدى تاثير الحظر على حياة ومعيشة الشعب فهم لايدركون بأنهم استبدلوا شعبا باكمله الى اعداء لهم .

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