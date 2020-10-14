السفير الإيراني يبحث مع وزير الدفاع الموريتاني تعزيز التعاون الدفاعي

وبحسب الدائرة الإعلامية في السفارة الإيرانية في موريتانيا، التقى "امير علي إمام جمعة شهيدي"، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نواكشوط ، بوزير الدفاع الموريتاني الفريق "حننه ولد سيدي".
وخلال الاجتماع ، تبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تعزيز وتوسيع التعاون الدفاعي ، مشيرين إلى ضرورة مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الافريقي .
كما ناقش السفير الإيراني ووزير الدفاع الموريتاني دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لبرامج بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل "جي 5" (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) وباقي القضايا التي تهم البلدين.
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