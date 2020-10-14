١٤‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١٠:٣٤ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84075421
٠ Persons

سمات

السفير الإيراني يبحث مع وزير الدفاع الموريتاني تعزيز التعاون الدفاعي

السفير الإيراني يبحث مع وزير الدفاع الموريتاني تعزيز التعاون الدفاعي

طهران/ 14 تشرين الاول/ اكتوبر/ إرنا - التقى السفير الإيراني في نواكشوط بوزير الدفاع الموريتاني لبحث ضرورة محاربة الإرهاب في منطقة الساحل الافريقي وسبل تعزيز وتوسيع التعاون الدفاعي.

وبحسب الدائرة الإعلامية في السفارة الإيرانية في موريتانيا، التقى "امير علي إمام جمعة شهيدي"، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نواكشوط ، بوزير الدفاع الموريتاني الفريق "حننه ولد سيدي".

وخلال الاجتماع ، تبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تعزيز وتوسيع التعاون الدفاعي ، مشيرين إلى ضرورة مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الافريقي .

كما ناقش السفير الإيراني ووزير الدفاع الموريتاني دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لبرامج بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل "جي 5" (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) وباقي القضايا التي تهم البلدين.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 5 =