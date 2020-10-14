معرض فرانكفورت الدولي للكتاب يبدأ اعماله بمشاركة 20 دار نشر ايراني

ونظرا للظروف الراهنة بسبب تفشي وباء كورونا، يضم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في دورته الحالية العديد من الاقسام الثقافية عبر الانترنت والتي تتيح للمشاركين والراغين المشاركة فيها؛ على سبيل المثال منصة لشرح تفاصيل واقسام المعرض وتزويد الراغبين بالكتيبات الاعلامية والدعائية المتعلقة به؛ مضافا الى منصة رقيمة خاصة بعقد الندوات الحوارية وتحميل الافلام والتعارف بين مشاركي وزوار المعرض من انحاء العالم.

وتجدر الاشارة ايضا، الى ان هذا المعرض الذي يعود بتاريخه الى 500 عام مضت، يضم في دورته الحالية اكثر من 4 الاف ومائتي مشارك لعرض ما يبلغ 388 الف عنوان من انواع الكتب والاصدارات عبر الفضاء الافتراضي، كما يتضمن ما يزيد عن 3 الاف و300 ندوة وبرنامجا ثقافيا وادبيا مرتقبا عقده عن بعد.

وتحل كندا بصفة ضيف شرف على معرض فرانكفورت الدولي لنسخته الثانية والسبعين.

انتهى ** ح ع