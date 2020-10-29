ارمينيا: ايران لديها موقف بناء ومسؤول بشأن الامن بالمنطقة والعالم

وفي مقابلة مع وكالة انباء "ريانوفوستي" الروسية، أشاد مناتسكانيان بموقف ايران بشأن السلام والامن بالمنطقة والعالم ووصفه بالبناء والمسؤول.

وفي الرد على سؤال حول وساطة ايران ومبادرتها لحل النزاع حول قرة باغ بين جمهورية اذربيجان وارمينيا قال وزير خارجية ارمينيا: ان ايران دولة مهمة جدا في المنطقة، وهي خلافا لتركيا، تتخذ موقفا مسؤولا وبناء حول قضايا الامن الاقليمية والعالمية.

جدير بالذكر أن عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية المبعوث الخاص للرئيس الايراني لتقديم المبادرة الايرانية لحل ازمة قره باغ، بدأ جولة اقليمية افتتحها بزيارة العاصمة الاذربيجانية باكو ثم توجه الى موسكو وبعدها الى يريفان، ويختمها في انقرة، لشرح مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية لإنهاء النزاع بين جمهورية اذربيجان وارمينيا حول منطقة قره باغ.

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