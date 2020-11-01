نمكي: الوصفات المستنسخة من الخارج غير مجدية لإحتواء ضغوط الحظر على القطاع الصحي

وفي إجتماع أقامته منظمة التعبئة (البسيج)، اليوم الأحد، بمقر وزارة الصحة لمناقشة المشروع التكميلي لإدارة أزمة كورونا في البلاد (مشروع الشهيد سليماني)، أضاف نمكي، أن لا مخرج من أزمات البلاد إلا من خلال توظيف الأساليب الجهادية والتعبوية.

وتابع: انني أعتقد بانه لا مخرج لنا من أزمات البلاد إلا بتوظيف الروح والأساليب الجهادية والتعبوية؛ ففي الوقت الراهن الذي نمر فيه بأصعب أيام الحظر الجائر ليس لدينا خيار سوى استخدام القدرات التعبوية الهائلة.

وأردف بالقول: حسب اعتقادي، لا يمكن إخراج البلاد من المنعطفات الصعبة دون إستخدام التجارب المكتسبة من فترة الدفاع المقدس وانتهاج العمل التعبوي، مضيفا ان الأساليب والوصفات المستنسخة من الخارج غير قادرة على الإطلاق على إنقاذنا من الضغوط الإقتصادية الراهنة لا سيما فيما يتعلق بالقطاع الصحي في البلاد.

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