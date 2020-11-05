٠٥‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٠:٣٥ ص
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84099607
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مسؤول : لاخسائر جراء زلزال فارس بقوة 4,1 ريختر

مسؤول : لاخسائر جراء زلزال فارس بقوة 4,1 ريختر

شيراز / 5 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال المدير العام لمركز الطوارئ في محافظة فارس (جنوب)، "رحيم ازادي" : ان نتائج التحقيق الاولي حول الزلزال بقوة 4,1 درجات على مقياس ريختر الذي ضرب اليوم الخميس مدينة اشنكان (جنوبي المحافظة)، تشير الى ان هذا الحادث لم يسفر عن اي خسائر بالارواح او الممتلكات.

وفي تصريحه  لمراسل "ارنا"، اضاف "ازادي"، ان قوات الانقاذ والاغاثة توجهت الى منطقة الحادث وهي على اهبة الاستعداد لتقديم كامل الخدمات هناك. 

واعلن مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، ان مدينة "اشكنان" بمحافظة فارس (جنوب)، تعرضت عند الساعة السابعة من صباح اليوم الخميس الى حادث زلزال بلغت قوته 4,1 درجات على مقياس ريختر.

واوضح المصدر نفسه، ان زلزال اشكنان اليوم وقع في عمق 21 كم من سطح الارض، وعند التقاء خطي العرض الشمالي 27:12 والطول الشرقي 53:53.

وتقع مدينة اشكنان على بعد 365 كم جنوبي محافظة شيراز.

انتهى ** ح ع

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