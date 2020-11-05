مسؤول : لاخسائر جراء زلزال فارس بقوة 4,1 ريختر

وفي تصريحه لمراسل "ارنا"، اضاف "ازادي"، ان قوات الانقاذ والاغاثة توجهت الى منطقة الحادث وهي على اهبة الاستعداد لتقديم كامل الخدمات هناك.

واعلن مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، ان مدينة "اشكنان" بمحافظة فارس (جنوب)، تعرضت عند الساعة السابعة من صباح اليوم الخميس الى حادث زلزال بلغت قوته 4,1 درجات على مقياس ريختر.

واوضح المصدر نفسه، ان زلزال اشكنان اليوم وقع في عمق 21 كم من سطح الارض، وعند التقاء خطي العرض الشمالي 27:12 والطول الشرقي 53:53.

وتقع مدينة اشكنان على بعد 365 كم جنوبي محافظة شيراز.

انتهى ** ح ع